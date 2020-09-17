أمريكا تعاقب شركتين تابعتين لحزب الله

أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم، إدراج شركتين مرتبطتين بحزب الله اللبناني ومسئول قيادي في الجماعة على قوائم عقوباتها.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - في تصريح صحفي اليوم - إن بلاده قررت معاقبة كل من شركة "آرش للاستشارات" وشركة "معمار للبناء" بموجب القانون الأمريكي لكونهما إما مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو إدارة جماعة حزب الله التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.وأضاف بومبيو أن العقوبات شملت - أيضًا - سلطان خليفة أسعد لكونه مسؤولًا في حزب الله ومشرفا على أنشطة الشركتين لصالح حزب الله.وأشار إلى أن حزب الله استخدم هاتين الشركتين والعديد من الشركات الأخرى التابعة للمجلس التنفيذي للجماعة، في إخفاء نشاطه الاقتصادي والتهرب من العقوبات الأمريكية.