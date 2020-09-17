رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعيين كامل أبوعلي عضوًا بمجلس أمناء جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:09 م
كامل أبو على
كامل أبو على
علي عواد
طباعة
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، قرارا بتعيين رجل الأعمال والخبير السياحى كامل أبو على عضوا بمجلس أمناء جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، تقديرا لدوره البارز في التنمية المجتمعية، وتعد جامعة الملك سلمان أول جامعة تنشئها المملكة العربية السعودية في شرم الشيخ وخارج المملكة.

وأعرب رجل الأعمال كامل أبو علي عن سعادته باختياره بمجلس أمناء الجامعة، موجها شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير التعليم العالي لهذه الثقة الغالية، مؤكدا أن اختياره عضوا بمجلس أمناء الجامعة شرف له وأنه فى خدمة البلد فى أي مجال لبناء مجتمع متكامل.

وأكد أبوعلى في بيان له، أن وجود جامعة الملك سلمان بمنطقة جنوب سيناء يخدم المنطقة ويخلق طفرة كبيرة خاصة أنها أول جامعة يتم إنشاؤها فى جنوب سيناء وهو أمر جيد ويؤكد النظرية العميقة للدولة أن يشمل التعليم كل أنحاء مصر.

وأضاف أبوعلى، أن وجود جامعة فى شرم الشيخ يخدم السياحة كونها صناعة وعلما، فالتعليم بكل مجالاته سواء طب أو هندسة وغيره يخدم السياحة ويخلق مجتمعا مثاليا.

موضوعات متعلقة

من «الواحات» لتفجير معهد الأورام.. التاريخ الأسود لجرائم الإخوان

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«حقيقة الجماعة».. «الخرباوي» يكشف لأول مرة ما وجده داخل غرفة الإخوان السرية (2-8)

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

عشَّاق أم كلثوم.. فنان كبير هدد محمود الشريف بـ«مسدس» بسبب خطبة الست

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

دراسة تكشف مفاجأة لأصحاب الوزن الزائد

عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك»

كيف يحافظ المدرب الجديد على التفوق الزملكاوى؟

ما هي الآثار الجانبية للقاح الإنفلونزا؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
المزيد

الثقافة

معرض «الطريق الدائري» لـ عمرو الكفراوي بجاليري مصر.. 27 سبتمبر

عمران القيسى: مهرجان «ضى» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليًا

ريم بسيوني توقع «سبيل الغارق» بمكتبة ديوان غدا

«بيت الفنون» يستعد لحفل تأبين محمود رضا