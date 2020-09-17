تعيين كامل أبوعلي عضوًا بمجلس أمناء جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، قرارا بتعيين رجل الأعمال والخبير السياحى كامل أبو على عضوا بمجلس أمناء جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، تقديرا لدوره البارز في التنمية المجتمعية، وتعد جامعة الملك سلمان أول جامعة تنشئها المملكة العربية السعودية في شرم الشيخ وخارج المملكة.وأعرب رجل الأعمال كامل أبو علي عن سعادته باختياره بمجلس أمناء الجامعة، موجها شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير التعليم العالي لهذه الثقة الغالية، مؤكدا أن اختياره عضوا بمجلس أمناء الجامعة شرف له وأنه فى خدمة البلد فى أي مجال لبناء مجتمع متكامل.وأكد أبوعلى في بيان له، أن وجود جامعة الملك سلمان بمنطقة جنوب سيناء يخدم المنطقة ويخلق طفرة كبيرة خاصة أنها أول جامعة يتم إنشاؤها فى جنوب سيناء وهو أمر جيد ويؤكد النظرية العميقة للدولة أن يشمل التعليم كل أنحاء مصر.وأضاف أبوعلى، أن وجود جامعة فى شرم الشيخ يخدم السياحة كونها صناعة وعلما، فالتعليم بكل مجالاته سواء طب أو هندسة وغيره يخدم السياحة ويخلق مجتمعا مثاليا.