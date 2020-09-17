20 مصابًا باشتباه تسمم بينهم 14 طفلاً ببني سويف

أصيب 20 شخصا بينهم 14 طفلًا، اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي عقب انتهائهم من زيارة أحد الأماكن الدينية بمدينة بني سويف.وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بإصابة عدد من ركاب أتوبيس، متوقف قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، بحالة من الإعياء الشديد.ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف بـ7 سيارات نقلت 20 مصابًا بينهم 14 طفلًا، من الأتوبيس إلى مستشفى بني سويف التخصصي، يشكون من حالة من الإعياء وأعراض اشتباه تسمم غذائي.وجارٍ اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.