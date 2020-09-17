«جنح العدوة» تجدد حبس سائق تحرش بصيدلانية

جدد قاضي معارضات محكمة جنح العدوة شمال محافظة المنيا، حبس سائق تحرش بطبيبة صيدلانية أثناء توصيلها لمقر عملها 15 يوما آخرين.كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة العدوة من طبيبة صيدلانية بتعرضها للتحرش الجنسي على يد سائق.وعلى الفور انتقل الرائد محمد صلاح، رئيس مباحث مركز العدوة، لفحص البلاغ، حيث تبين تعرض “غ.ع” 23 سنة، طبيبة صيدلانية تقيم بقرية قصر لملوم، للتحرش الجنسي على يد سائق يدعى “خ.ف” 39 سنة، يقوم بتوصيلها بشكل يومي لمكان عملها بمركز العدوة.وأفادت أنه أثناء توصيلها بدأ ملامسة مناطق حساسة من جسدها وأخذت تستغيث وتمكنت من النزول من السيارة قاصدة مركز الشرطة للإبلاغ عن السائق المتحرش، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق والتي أمرت بحبس السائق.