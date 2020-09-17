الأحد.. انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة، انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت عنوان "حقك تنظمي"، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإشراف قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة بقيادة الدكتور حسام عباس.وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه من المقرر أن تقدم الحملة الخدمات مجانا بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة، حيث تتوفر خدمة الاخصائي والعيادات المتنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، ويصاحب الحملة مبادرة إعلامية توعوية بعنوان "أيامنا أحلى" تعقد ندواتها بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر يسبق الحملة ويصاحبها توعية مجتمعية تقوم بها الرائدات الريفيات ومشاركة من المجتمع المدني بتوفير الدعاية وبعض المستلزمات.ومن جانبها؛ قالت الدكتورة عايدة عطية، مدير تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الصحة بالشرقية، إن الحملة ستنطلق يوم الأحد القادم، ولمدة ١٠ أيام على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى ١٠ إدارات صحية بالمحافظة وهي "الزقازيق، منيا القمح، مشتول السوق، صان الحجر، العاشر من رمضان، كفر صقر، ههيا، القرين، الصالحية الجديدة، الإبراهيمية"، وتستمر لمدة ٥ أيام من يوم ٢٠ حتى ٢٤ سبتمبر، والمرحلة الثانية تشمل ٩ إدارات صحية هي "بلبيس، القنايات، فاقوس، أولاد صقر، ديرب نجم، أبوكبير، الحسينية، أبو حماد، منشأة أبوعمر"، لمدة ٥ أيام أخرى خلال الفترة ٢٦-٣٠ سبتمبر الجاري.