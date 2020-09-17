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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا والناتو يجريان مناورات قرب حدود بيلاروس

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:54 م
أوكرانيا والناتو
أوكرانيا والناتو
وكالات
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بدأت قوات أوكرانية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الخميس، تدريبات مشتركة على بعد حوالي 180 كيلومترا فقط من الحدود مع بيلاروس المجاورة، التي تعصف بها اضطرابات منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي جرت الشهر الماضي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عند انطلاق التدريبات: "يجب أن نحقق تكيف القوات المسلحة الأوكرانية مع الهياكل المقابلة للحلف في أسرع وقت ممكن".

كما يجري الناتو مناورات عسكرية في ليتوانيا، التي تتاخم حدود بيلاروس.

وتجري القوات الروسية والبيلاروسية حاليًا تدريبات مشتركة مخطط لها مسبقًا عند الحدود البولندية.

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