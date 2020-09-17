«حجازي» يفتتح مقر الموهوبين والتعلم الذكي ببولاق الدكرور

افتتح خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الحيزة، مركز الموهوبين والتعلم الذكي والكائن بمدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية بنات بحضور المستشار بدوي علام، رئيس مجلس الأباء والأمناء وسعيد إسماعيل نقيب المعلمين ورضا الفخراني مدير إدارة الموهوبين بالمديرية، والدكتور أيمن علي عبد الواحد مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية وهالة كمال وكيل الإدارة.ويضم المركز جميع الأعمال الفنية للطلاب الموهوبين بالإدارة ولتنمية قدرات الطلاب الموهوبين والمتفوقين بجميع المجالات والأعمال المختلفة.