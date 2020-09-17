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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في العالم تتخطى 30 مليونًا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:58 م
كورونا في العالم
كورونا في العالم
وكالات
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أظهر إحصاء "رويترز" أن إصابات كورونا في العالم تجاوزت 30 مليونا اليوم الخميس، ما يشير إلى عدم وجود أي بوادر على تباطؤ تفشي الجائحة.

والهند محط الاهتمام حاليا باعتبارها أحدث بؤرة للتفشي، على الرغم من أن أمريكا الشمالية والجنوبية تمثلان معا ما يقرب من نصف الحالات العالمية.

ووصلت أعداد الحالات اليومية الجديدة عالميا إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه.

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