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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تحدد ضوابط عودة صلاة الجنازة في المساجد بدءًا من الاثنين

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:21 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أميرة العناني
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يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في الواحدة ظهر الأحد المقبل، اجتماعًا عبر "فيديو كونفرانس" بمديري المديريات بشأن عودة صلاة الجنازة على أن يبدأ التنفيذ من الاثنين المقبل.

وحددت وزارة الأوقاف، في بيانها، الخميس، ضوابط عودة صلاة الجنازة، كما يلي:

1- عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، وعدم السماح بذلك.

2- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد علي خمسة عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.

3- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.

4- لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

5- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.

6- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.

7- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد (خارج المسجد نهائيًا) فيكتفي بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.

8- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.

9- أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو في عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف.

10 ـ التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.

ووجهت وزارة الأوقاف، جميع المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بالمساجد الكبرى التي بها ساحات أو صحن مكشوف في موعد أقصاه السبت المقبل المقبل، للإعلان عنها على موقع الوزارة ومواقع المديريات والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات وأخذ علمهم توقيعا كتابيا على الالتزام بها.

وشددت على عدم السماح بإقامة صلاة الجنازة قبل اعتماد المساجد المعدة لذلك من رئيس القطاع الديني، وسيتم الإعلان الأسبوع المقبل الأماكن المحددة المسموح بصلاة الجنازة بها في كل مديرية فور إعداد كل مديرية لخططها في ذلك.

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