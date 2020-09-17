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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التسويق السياحي» تعرض مطالبها على «العناني» قبل تشغيل الفنادق العائمة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:26 م
محمد عثمان
محمد عثمان
رامى حسين
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قال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، عضو جمعية السياحة الثقافية، إنه قدم عددا من المطالب إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قبل بدء تشغيل الفنادق العائمة خلال أكتوبر المقبل، ووعد الأخير بالتدخل.

وأوضح عثمان فى تصريح لـ"الدستور" أن المطالب تضمنت نقل تراخيص الذهبيات النيلية من المحليات إلى وزارة السياحة، بالإضافة إلى تقديم تأشيرة دخول إلى مطار الأقصر مجانا للسائحين أسوة بمرسى علم وشرم الشيخ، فضلا عن تأجيل المديونيات على الفنادق العائمة والتى تنتهى فى آخر سبتمبر الجاري لمدة 6 شهور.

وتابع: "تضمنت المطالب أيضا توفير تذاكر طيران منخفضة التكاليف للمصريين خلال فترات معينة خلال فصل الشتاء كإجازة نصف العام وغيرها من الإجازات الموسمية لتحفيز المصريين على زيارة الأقصر وأسوان".

وأوضح عثمان أن هناك استجابة من قبل الوزير إلى المطالب، لافتا إلى أنه يعى إلى حجم المعوقات التى تقف أمام السياحة فى الصعيد والأزمات التى تعرضوا لها الأمر الذى جعله يأتى خصيصا لزيارة الأقصر ومقابلة مستثمري السياحة بها.

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