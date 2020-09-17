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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية منفلوط تحتفل ببدء العام الدراسى الجديد بمعهد الدراسات اللاهوتية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:49 م
إيبارشية منفلوط
إيبارشية منفلوط
ماريان رسمى
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تحتفل إيبارشية منفلوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الخميس 17 سبتمبر، تحت رعاية الأنبا ثاؤفيلس أسقف الإيبارشية، ببدء العام الدراسي الجديد بمعهد العلامة للدراسات الكتابية واللاهوتية، بدير السيدة العذراء مريم والأمير تادرس الشطبي بمنفلوط.

وتتضمن فعاليات الحفل اليوم بدير "العذراء"، استقبال طلاب وطالبات العام الدراسي الجديد وتكريم أوائل الدفعة الأولى وتكريم المدرسين بالمعهد.

وشارك بحضور الحفل الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها، وعدد من الكهنة والطلاب والطالبات وأساتذة المعهد.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفلت بعيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء الذي يطلق عليه "عيد النيروز"، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل.

وفي عيد "النيروز" تُقام الاحتفالات في الكنائس على مستوى جميع الإيبارشيات بالمحافظات المصرية، تكريمًا لشهداء المسيحية وتخليدًا لذكراهم وتبركًا بحياتهم، وإيمانًا من الكنيسة والأقباط بفاعلية صلواتهم وطلباتهم لدى الله من أجلهم.

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