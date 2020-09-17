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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يوجه بتنفيذ محور «شينزو آبي» لربط «الشهيد» بطريق السويس

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:46 م
السيسي
السيسي
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد بكري رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

وتناول الاجتماع متابعة تطورات مشروعات شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محافظة القاهرة، فضلًا عن عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

وتم عرض الموقف التنفيذي لمجموعة الطرق والمحاور والكباري الجاري إنشاؤها في إطار المراحل المختلفة من تطوير شرق القاهرة، خاصةً بمناطق مدينة نصر وجسر السويس، ومخطط ربط محطة عدلي منصور بالمطار، إلى جانب التطوير المعماري والإنشائي الجارية في إطار المخطط العام للأراضي المحيطة بمحاور مطار القاهرة.

ووجه الرئيس بتنفيذ محور مروري جديد يربط محور الشهيد بطريق السويس، على أن يطلق عليه اسم «محور شينزو آبي» رئيس الوزراء الياباني السابق، مع تنظيم تلك المنطقة وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور، وتحويل خطوط كهرباء الضغط العالي بالمنطقة من هوائية إلى أرضية.

كما وجه السيسي بمراعاة توفير كافة الخدمات المتكاملة للمواطنين بالمحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها وتلك التي تمت بالفعل، بما فيها من محطات الوقود، وذلك لتوفير عوامل الأمن والسلامة للمواطنين، وكذا لما لهذا المخطط من عائد استثماري وتوفير فرص عمل.

واطلع على نماذج التصميمات الجديدة المتطورة للجامعات الأهلية، بالإضافة إلى الموقف الإنشائي والتنفيذي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة، حيث وجه بتطبيق المعايير الثابتة بالاهتمام بالتنسيق الحضاري وبزيادة المساحات الخضراء والزراعات، وتحقيق أكبر قدر ممكن من توسعة الطرق والحارات المرورية.

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