سفير قطر بواشنطن: مستعدون للتطبيع مع إسرائيل

أكد مشعل بن حمد آل ثاني سفير قطر لدى واشنطن، أن الدوحة مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وليس لديها اعتراض على الأمر إذا كانت الظروف مناسبة.وقال السفير القطري إن الدوحة تؤمن بحل الدولتين، كما تؤمن بأمن الحدود الإسرائيلية، وإذا تم التوافق حول الأمر فإننا لا نرى سببا لمنع التطبيع مع تل أبيب، حسبما نشرت شبكة "فويس أوف أمريكا" الأمريكية.