«لجنة الشيوخ» تنظم حفلا لاستقبال النواب الجدد الأحد

عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، اليوم اجتماعا، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، وممثليّن عن وزارة المالية، وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.استهلت اللجنة أعمالها بالإعلان عن بدء استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في حفل استقبال يومي الأحد والأثنين الموافقين 20 و21 سبتمبر بمقر المجلس.واستعرضت اللجنة الموقف التنفيذي لمقرراتها الصادرة بالجلسات السابقة في شأن تجهيزات مبنى مجلس الشيوخ وملحقاته، والمهمات ذات الصلة، الاعتمادات المالية اللازمة لكل ذلك، لضمان انطلاق أعماله فور اكتمال نصاب أعضاءه.كما استمعت اللجنة لرؤية المستشار محمود عتمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، فيما أسفرت عنه مقرراتها بجلسة اليوم والجلسات السابقة، وأعرب عن تقديره لجهود اللجنة ـ رئيسًا وأعضاء ـ وثمّن أعمالها.كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على نقل كافة موظفين مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات نقل مستوفاة إلى مجلس الشيوخ ممن تنطبق عليهم الشروط ووفقًا للمحددات المقررة قانونًا، بعد أن استبعدت المتقدمين بطلبات عدول عن النقل.وفي ختام الاجتماع تفقد أعضاء اللجنة المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ، لمتابعة التجديدات التي تجرى به وبملحقاته، لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء منها في أقرب وقت.