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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية العراقي: مهمة حلف الناتو في البلاد مستمرة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:42 م
فؤاد حسين
فؤاد حسين
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أعلن وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أن مهمة حلف الناتو في العراق مستمرة، مبينا أن هناك تفاهما جيدا بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية العراقي - في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس- إن حلف "الناتو" يمكنه أن يلعب دورا مهما للتدريب والنصيحة.

وحول العلاقة مع تركيا وايران أقر حسين بأن هناك بعض المشاكل في العلاقات مع البلدين بسبب التدخل في الشئون الداخلية العراقية.

واعتبر حسين أن مواجهة خطر داعش أحد التحديات الرئيسية للعراق، لافتا في الوقت ذاته إلى استمرار المشاورات والاتصالات بين العراق ودول أوروبية بشأن إمكانية تسليم رعاياها من مقاتلي داعش، موضحا أن بعض هذه الدول وافق فيما لم توافق أخرى.

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