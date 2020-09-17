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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مجموعة أزياء إيلي صعب الجديدة لخريف وشتاء 2020 - 2021

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:09 م
إيلي صعب
إيلي صعب
سلمى بدر
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قدم مصمم الأزياء اللبناني العالمي «إيلي صعب» مجموعته الجديدة للخياطة الراقية لموسمى خريف وشتاء 2020 - 2021 تحت عنوان «بيروت النبع المقدس» كتحية منه لمدينة بيروت بعد الدمار الذي آلم بها بعد حادث إنافجار ميناء مرفأ بيروت الذي خلف وراءه مئات الضحايا والمشردين.

فبعد انفجار العاصمة اللبنانية الكارثي اختار إيلي صعب أن يوجه رسالة حب إلى مدينته وقد تعودنا أن تكون عروض المصمم ضمن أسابيع الموضة العالمية لكن تلك المجموعة للخياطة الراقية لخريف وشتاء 2020 – 2021 تم الكشف عنها ضمن إطار درامي رائع.

ونشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام للمصمم حول المجموعة فان روح بيروت السحرية تعتبر ضرورية لابتكار إيلي صعب "فهو يصمم مع بيروت بخيالها الثقافي النابض بالحياة وتراثها الفني الغني".

واراد صعب استحضار ما أسماه Sacred Source في المجموعة أو "النبع المقدس" أي قوة الحياة النابضة التي تسمح لبيروت بالانتصار في كل مرة، وفي الفيديو تظهر العارضات في غابة أقرب الى غابات الاساطير الساحرة، وقد ارتدين الفساتين التي تحمل رسالة حلم وتطلع نحو مستقبل افضل لبيروت.

من ناحية التصميمات فابتعد ايلي صعب عن الالوان الداكنة واتجاهه نحو الالوان الفاتحة وتحديدًا الباستيل فعلى الرغم ان المجموعة هي شتوية، أراد صعب أن يعطي الامل من خلال ازيائه وهو عكس ما تشعرنا به الالوان الغامقة.

و ركز على الشك والترتر البراق، مما اعطي الفساتين لمسة من السحر الاسطوري ولم تصور المجموعة في أي مدينة اجنبية، بل اراد صعب ان يكون التصوير في لبنان خلال الازمة التي يمر بها وقد اختار تحديدًا بلدة "فقرا" في قضاء "كسروانط ليكون التصوير في اجواء الطبيعة الرائعة التي طالما ميّزت لبنان.

والتصميمات عكست جمال الطبيعة سواء من ناحية الالوان او القصات مثلا الفستان ذو اللون الاخضر الفاتح كانت تتمايل به العارضة وسط الطبيعة الخضراء ويتميز التصميم بالشك الفاخر لأشكال الاوراق والزينة البراقة التي تلفت الانظار اليه.

واللافت في المجموعة ايضًا التركيز على الطابع الملكي للفساتين فمجموعة ازياء ايلي صعب خريف وشتاء 2021 تنبض بالطابع الارستقراطي من خلال فساتين الاميرات والملكات المطرز بأفخر طريقة فأراد صعب ان تروي الفساتين قصص أسطورية عن لبنان الذي ينفض الركام عنه في كل مرة وبيروت الصامدة في وجه كل الاحزان.

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