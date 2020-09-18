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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:27 ص
تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة
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ينتظر طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة ظهور نتائج تقليل الاغتراب لمعرفة نتيجة التحويل بين الكليات، ويبحث الطلاب خلال تلك الساعات عن نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية.

وتعلن وزارة التعليم العالي النتائج عبر موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق الإلكتروني نتيجة تقليل الاغتراب 2020، حيث تبدأ مؤشرات نتيجة تقليل الاغتراب 2020 في الظهور خلال هذه الساعات.

وترصد الدستور لقراءها نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية عبر التقرير التالي.

نتيجة تقليل الاغتراب 2020


أعلنت الحكومة أنه سيتم الكشف عن تفاصيل نتيجة تقليل الإغتراب من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت، خلال الساعات المقبلة.

وذلك بعد أن اعلنت وزارة التعليم العالي عن شروط محددة يجب على الطالب الالتزام بها في حالة التحويل وتقليل الاغتراب خلال العام الجاري.

شروط تقليل الإغتراب 2020

- يشترط أن يكون التحويل إلكتروني، حيث إن التحويل الورقي لم يعد متاح في الوقت الحالي.

- في حالة التحويل للكليات المناظرة، يشترط أن تكون الكلية الجديدة التي يرغب الطالب في التحويل لها موجودة ضمن النطاق الجغرافي “أ” بالنسبة للطالب.

- في حالة التحويل للكليات غير المناظرة، يشترط أن يكون الطالب

- قد تحصل على الحد الأدنى للقبول في الكلية المحول لها.

- خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2020

خطوات الاستعلام عن نتائج التحويل وتقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية.

- ادخل إلى موقع بوابة الحكومة المصرية عبر شبكة الإنترنت.

- اضغط على رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات من هنا 

- اختر خدمات التنسيق الإلكتروني ثم خدمة “نتيجة تقليل الاغتراب”.

- اكتب كل المعلومات المطلوبة من الاسم والرقم السري.

- اضغط على إظهار النتيجة.

- انتظر حتى يتم تحميل صفحة النتائج ومن ثم اطلع على حالة طلب التحويل وهل تمت الموافقة عليه أم لا.

- رابط الاستعلام عن نتائج تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات


وقد خصصت وزارة التعليم العالي رابط سريع من أجل أن يتمكن جميع الطلاب من إجراء عملية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2020 من خلال الإنترنت.

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