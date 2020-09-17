الأنبا باخوم يزور راهبات يسوع ومريم القبطيات
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:31 م
ماريان رسمىطباعة
زار مساء اليوم الخميس، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، راهبات يسوع ومريم القبطيات.
تأتي تلك الزيارة في إطار الزيارات الرعوية لنيافته لأديرة الرهبان والراهبات بالإيبارشية البطريركية، وذلك لبحث سبل التعاون الرعوي معهم على مستوى الإيبارشية.
تأتي تلك الزيارة في إطار الزيارات الرعوية لنيافته لأديرة الرهبان والراهبات بالإيبارشية البطريركية، وذلك لبحث سبل التعاون الرعوي معهم على مستوى الإيبارشية.