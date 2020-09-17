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5 طرق لاستعادة نضارة البشرة خلال يوم فقط

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:39 م
نضارة البشرة
نضارة البشرة
سلمى بدر
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كل امرأة تحلم ببشرة ناعمة وحيوية، وان تستعيد نضارة بشرتها في يوم واحد وتتخلص من كل الشوائب التي تعاني منها ولكن المشكلة أن الكثير من النساء لا يجدن وقت كاف؛ للاعتناء ببشرتهن فيبحثن عن اسرع طريقة ليبدو مظهرهن مشرق ومتألقين.

وتتحدث اليوم لـ«الدستور» خبيرة التجميل أمنية فؤاد عن 5 طرق سهلة لاستعادة نضارة البشرة في يوم واحد.

1- وصفة الثلج:
- استخدام الثلج يعتبر من الطرق الأسرع لتتخلصي من بهتان البشرة وتصبح أكثر نضارة.
- ضعي مكعب ثلج داخل قماشة، ثم قومي بتمريره على الوجه لمدة 20 دقيقة.
- قومي بتجفيف الوجه بشكل جيّد.

2- وصفة الشوفان والليمون:
يمكنك تحضير ماسك الشوفان والليمون، عبر وضع ملعقة كبيرة من الشوفان المطبوخ والمهروس، وملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- قومي بخلط المكونات ثم ضعي الخليط على الوجه مع التدليك.
- اتركي الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة.
- قومي بغسل الوجه بالماء البارد.

3- وصفة البطاطس:
- البطاطس تساعد على تفتيح الاجزاء الداكنة من البشرة ومن الطرق السهلة للحصول على بشرة مشرقة.
- قومي بهرس البطاطس بعد سلقها وضعيها على الاماكن الداكنة من البشرة واتركيها لمدة 20 دقيقة.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

4- وصفة البيض والحليب والعسل وماء الورد:
- امزجي زلال بيضة واحدة مع كميات متساوية من العسل والحليب وماء الورد.
- ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة لاستعادة نضارة البشرة في يوم واحد، ثم قومي بتنظيف وجهك بالماء.

5- وصفة اللبن وقشر البرتقال:
- أخلطي ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون، وملعقة كبيرة من اللبن.
- ضعي العجينة على الوجه واتركيها لمدة 20 دقيقة.
- أغسلي الوجه بالماء الدافئ.

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