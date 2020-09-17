5 طرق لاستعادة نضارة البشرة خلال يوم فقط

1- وصفة الثلج:

2- وصفة الشوفان والليمون:

3- وصفة البطاطس:

4- وصفة البيض والحليب والعسل وماء الورد:

5- وصفة اللبن وقشر البرتقال:

كل امرأة تحلم ببشرة ناعمة وحيوية، وان تستعيد نضارة بشرتها في يوم واحد وتتخلص من كل الشوائب التي تعاني منها ولكن المشكلة أن الكثير من النساء لا يجدن وقت كاف؛ للاعتناء ببشرتهن فيبحثن عن اسرع طريقة ليبدو مظهرهن مشرق ومتألقين.وتتحدث اليوم لـ«الدستور» خبيرة التجميل أمنية فؤاد عن 5 طرق سهلة لاستعادة نضارة البشرة في يوم واحد.- استخدام الثلج يعتبر من الطرق الأسرع لتتخلصي من بهتان البشرة وتصبح أكثر نضارة.- ضعي مكعب ثلج داخل قماشة، ثم قومي بتمريره على الوجه لمدة 20 دقيقة.- قومي بتجفيف الوجه بشكل جيّد.يمكنك تحضير ماسك الشوفان والليمون، عبر وضع ملعقة كبيرة من الشوفان المطبوخ والمهروس، وملعقة كبيرة من عصير الليمون.- قومي بخلط المكونات ثم ضعي الخليط على الوجه مع التدليك.- اتركي الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة.- قومي بغسل الوجه بالماء البارد.- البطاطس تساعد على تفتيح الاجزاء الداكنة من البشرة ومن الطرق السهلة للحصول على بشرة مشرقة.- قومي بهرس البطاطس بعد سلقها وضعيها على الاماكن الداكنة من البشرة واتركيها لمدة 20 دقيقة.- اغسلي وجهك بالماء الفاتر.- امزجي زلال بيضة واحدة مع كميات متساوية من العسل والحليب وماء الورد.- ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة لاستعادة نضارة البشرة في يوم واحد، ثم قومي بتنظيف وجهك بالماء.- أخلطي ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون، وملعقة كبيرة من اللبن.- ضعي العجينة على الوجه واتركيها لمدة 20 دقيقة.- أغسلي الوجه بالماء الدافئ.