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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف: تلقينا 75 ألف طلب للتصالح بقيمة 283 مليون جنيه

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:45 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات التصالح التي تم تقديمها قد وصل إلى 75 ألفا و407 طلبات حتى اليوم، وأن إجمالي ما تم تحصيله من قيمة الـ 25% "جدية تصالح" قد بلغ 266 مليونا و688 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي المتحصلات منذ بدء التصالح وحتى اليوم إلى 282 مليونا و505 آلاف جنيه.

وأشار إلى الزيادة الملحوظة في إقبال من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، خاصة بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 40%، حيث تقدم اليوم 1290 مواطنا بطلبات تصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام والذي يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25%، وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإنهاء كل الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي.

وأكد محافظ بني سويف على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء التي تم تشكيلها برئاسته، منوها أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث إن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

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