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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير مصر لدى إفريقيا الوسطى يقدم أوراق اعتماده

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:31 م
سفيرمصر لدى أفريقيا
سفيرمصر لدى أفريقيا
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قدم مدحت كمال المليجي سفير مصر لدى الكاميرون، أوراق اعتماده إلى رئيس إفريقيا الوسطى فوستان ارشنج توايديرا، سفيرًا غير مقيم في العاصمة بانجي.

وشارك في مراسم التسليم وزيرة الخارجية الأفرووسطية، فضلًا عن عدد من كبار مسئولي الدولة وقادة أفرع القوات المسلحة.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم، أن رئيس إفريقيا الوسطى عبر خلال اللقاء عن خالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرته بإرسال شحنة مساعدات طبية ودوائية إلى بلاده.

وأشاد الرئيس توايديرا بالدور الهام الذي تلعبه مصر فى إفريقيا الوسطى، خاصةً فيما يتعلق بدعم عملية السلام من خلال مشاركة القوات المصرية في بعثة الأمم المتحدة لحفظ الأمن والإستقرار في إفريقيا الوسطى "MINUSCA".

كما أكد رئيس إفريقيا الوسطى على أهمية العمل على تعزيز التعاون المُشترك بين البلديّن في كافة المجالات، وجذب الاستثمارات المصرية إلى أفريقيا الوسطى.

ومن جانبه شدد السفير "المليجي" على دعم مصر الكامل لإفريقيا الوسطى، واستعداد مصر للاستمرار في تقديم المساندة المطلوبة.

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