الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج «ديواني كفء»

اختتمت اليوم الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامج «ديواني كفء» الذي صمم خصيصًا ليتناسب مع احتياجات الموظفين الإداريين بديوان عام محافظة كفر الشيخ عبر 21 يومًا تدريبيًا على مدار شهر كامل.وكان حفل التخرج بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.من جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين بمدى جودة المحتوى الذي تقدمه الأكاديمية ويتم إعداده خصيصًا لكل برنامج تدريبي.وعبر عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، وأحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب عن سعادته بالتعاون بين ديوان عام المحافظة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وأن الأكاديمية تساهم بشكل كبير في إعداد وتأهيل الكوادر لجميع أجهزة الدولة.