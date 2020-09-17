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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تعقد اجتماعًا لبحث سرعة الانتهاء من منظومة كارت الفلاح الذكي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:38 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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عقد السيد القصير وزير الزرعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الفلاح والتأكيد أهمية الإسراع في تنفيذ البرنامج الزمني الذي أقره مجلس الوزراء اليوم، للانتهاء من المنظومة بالكامل بحد أقصى في يناير المقبل.

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الزراعة ورئيس هيئة المساحة بوزارة الري ومسئولو البنك الزراعي وشركة «أي فاينانس» المتخصصة بمجال النظم والإدارة الإلكترونية.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أهمية الكارت الذكي في تنقية الحيازات الزراعية وتوفير المعلومات الصحيحة لصانع القرار، مؤكدا أنه تم إضافة خدمة المدفوعات ميزة للكارت.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم التنويه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى أنه تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «كارت الفلاح» حيث شملت المرحلة الأولى محافظتي بورسعيد والغربية، والثانية شملت سوهاج وأسيوط، والشرقية والبحيرة، منوها إلى أن الوزارة تستعد حاليًا لإطلاق المرحلة الثالثة في 6 محافظات، وهي: الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، والدقهلية.

وقال إنه سيتم البدء في هذه المرحلة بتفعيل المشروع في محافظتي القليوبية والمنوفية، وعقب ذلك سيتم إطلاقه في الـ 4 محافظات الأخرى خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من الـ 14 محافظة المتبقية في يناير المقبل على أقصى تقدير.

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