15 مرشحا لـ«النواب» في اليوم الأول لفتح باب التقدم بمطروح

أنهت لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بمحكمة مرسي مطروح، أعمال اليوم الأول لتلقي أوراق المواطنين الراغبين في الترشح لمجلس النواب 2020 بعد إجراء الفحوصات الطبية ودفع الرسوم المقررة.واستقبل مجمع محاكم مطروح، اليوم، أوراق 15 مرشح لمجلس النواب 2020 في اليوم الأول لبدء تلقي أوراق المرشحين.وفي الدائرة الأولى تقدم 8 مرشحين لخوض انتخابات النواب 2020 جمال عبد الله القاسم وشهرته جمال الشوري رمز القلم، ياسين صالح رمز الكتاب، رسمية عبد الحافظ محمد رمز الفيل، رجب عوض ابراهيم مريز رمز الأتوبيس، عبد الحميد عبداللطيف بساط رمز الطائرة الهليكوبتر، إسماعيل معزب عباس فرج رمز الأسد، مهدي عبده مهدي خميس رمز الكف، عبد السلام إدريس مراجع جبريل رمز الحصان.بينما تقدم 7 مرشحين عن الدائرة الثانية لمحافظة مطروح وهم رزق جالي رمز القلم، فتحي علي أبو بكر رمز الكتاب، عمر عبدالمجيد رمز الحصان، يوسف جاد الله فرج رمز الصقر، حسن ناصف حسين مرضى رمز الأسد، ناجي مراد ناجي محمد رمز ساعة اليد، جبريل رمضان رحومه عبد الهادي رمز الغزال.