السيسي يبحث العلاقات المشتركة وقضية فلسطين مع رئيس الكونجرس اليهودي العالمي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.وتناول اللقاء آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك بعض جوانب العلاقات المصرية الأمريكية.وأكد السيسي أهمية دفع العمل الدولي في الوقت الراهن نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، وهو الأمر الذي من شأنه فتح آفاق الاستقرار والازدهار والتعايش السلمي لكافة شعوب المنطقة‪.وشدد الرئيس على استراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وأهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي المتبادل لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تفرض المزيد من التنسيق والتشاور المنتظم بين البلدين الصديقين، خاصةً فيما يتعلق بدفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة، إلى جانب مواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف.من جانبه أشاد «لاودر» بتميز العلاقات التي تجمع مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة، مثمنًا في هذا الإطار دور مصر في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بقيادة السيسي، والتصدي للإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك الجهود المقدرة له في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك.