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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مرتزقة إبليس».. فيديو يفضح أكاذيب قنوات الإرهاب ضد الجيش ومؤسسات الدولة (فيديو)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:07 م
الجزيرة
الجزيرة
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لا تتوقف الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، عن إطلاق الشائعات والأكاذيب؛ لنشر الفوضى داخل البلاد.

ورصد مقطع فيديو جديد ضمن حملة «أكاذيب مرتزقة إبليس»، ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها وسعيهم الدائم لتشويه صورة الدولة المصرية وقلب وتزييف الحقائق.

وكشف التقرير الأكاذيب التي يبثها المقاول الهارب محمد علي، لإثارة الرأي العام، والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، وما تقوم به شاشات الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة، من بث الأكاذيب ضد الدولة المصرية والجيش المصري، لمحاولة نشر الفوضى والعنف في البلاد.

وقال محمد نجم ، محلل اقتصادي، إن حصة مؤسسات الجيش الاقتصادى لا تجاوز 2 % من الاقتصاد المصرى، موضحًا أنه حينما بدأت مصر خطة التنمية فى 2014، لم يكن هناك جهاز حكومى بنفس قوة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكان هناك نقص فادح وضرورة حتمية لاستدعاء القوات المسلحة لبناء الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن القوات المسلحة لا تملك ولا تستثمر في المشروعات القومية، لأن الجيش يشغل آلاف الشركات من القطاع الخاص، وهو ما يوفر فرص عمل.

وأضاف المحلل الاقتصادى، أن استثمارات الجيش ذاتية هدفها الاكتفاء الغذائى، ولابد أن نشجع الجيش الذى يزرع ويصنع، وما يقوم به الجيش المصرى أمر محمود، وشاهدنا ذلك فى أزمة مثل كورونا، وكيف تصدت لها القوات المسلحة ومؤسسات الدولة.

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