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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الموبايل كشفني».. حبس عاطل قتل متسولة في الخليفة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:24 م
حبس عاطل
حبس عاطل
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة متسولة أمام مسجد السيدة عائشة في مسكنها بمنطقة الخليفة.

كما قررت النيابة طلب التحريات حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث قال إنه يمر بضائقة مالية وخطط لقتل السيدة عقب ترصدها وأنه كسر الباب وتهجم عليها وسرق هاتفها المحمول ومصوغاتها الذهبية المتمثلة في «غواشتين»، وأنه عرض الموبايل على أحد الجيران (مهندس) ووافق على شرائه، مشيرا إلى أن تتبع الهاتف كشف الجريمة: «الموبايل كشفني».

وقررت النيابة إخلاء سبيل مشتري الهاتف والصائغ؛ لثبوت عدم تورطهما ومعرفتهما بالواقعة.

البداية، تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة متسولة في مسكنها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، وتعيش بمفردها، وبجسدها طعنات متفرقة بالجسم، ووجود كسر في باب الشقة.

وبعمل التحريات تبين أن المتهم شاب عاطل كان يترصد المجني عليها وكان يعلم بحيازتها للأموال، فتم التهجم عليها وسرقة هاتفها المحمول وغوايش ومصوغات ذهبية كانت تملكها، ووجه لها طعنات نافذة في الجسم، نتج عنها وفاتها، وتم ضبط المتهم عقب تتبع أنواع المصوغات الذهبية والهاتف المحمول الخاص بها، وتبين بيعه لمهندس في المنطقة، والذهب لمحل صاغة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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