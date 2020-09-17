بـ10 ملايين جنيه.. «الأوقاف» تعلن تطوير «الإسلامي المصري» في تنزانيا

أعلنت وزارة الأوقاف تجديد وتطوير مسجد المركز الإسلامي المصري بدار السلام في تنزانيا وإضافة مصلى للسيدات به.وأفادت الوزارة في بيانها، اليوم الخميس، بأن فرع شركة المقاولون العرب بتنزانيا، قام تطوير المسجد والمركز الإسلامي المصري، بتكلفة قدرها 10 ملايين و400 ألف جنيه من موارد الوزارة الذاتية.وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل الدور الريادي لمصر دوليًا وأفريقيًا، وفي ضوء عنايتها ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، في إطار الاهتمام بالعمق الاستراتيجي الأفريقي ودور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم.