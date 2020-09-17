رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تغلق المدارس مجددا مع ارتفاع إصابات كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:27 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
طباعة
أغلقت إسرائيل المدارس اليوم قبل يوم واحد من فرض البلاد إجراءات عزل عام للمرة الثانية، مع تجاوز حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا 4500.

وكانت إجراءات العزل العام الأولى قد فُرضت في أواخر مارس وخُففت في مايو حين انخفضت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس إلى نحو 20 حالة فقط في اليوم، واعترف المسؤولون بأنهم رفعوا قيود العزل العام مبكرا جدا في مسعى منهم لتجنب مزيد من الأضرار الاقتصادية.

وتتزامن إجراءات العزل العام الجديدة المقرر أن تستمر ثلاثة أسابيع مع بدء رأس السنة اليهودية التي تعرف هناك بكونها فترة للتجمعات العائلية الكبيرة.

وقررت السلطات الإسرائيلية في وقت متأخر أمس الأربعاء إغلاق الفصول الدراسية اليوم الخميس، قبل يوم واحد مما كان مقررا، وتحول المعلمون إلى تقديم الدروس عبر شبكة الإنترنت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

لا زيادة في البنزين.. تفاصيل إعلان «البترول» أسعار الوقود الجديدة

المرحلة الثالثة.. موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2020

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي حتى مجموع 50%

إنفوجراف

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

نجم الساعة

نواة الإرهاب.. 13 تنظيمًا مسلحًا ولدت من رحم الجماعة الإرهابية

منوعات

الأطباء يحذرون من تناول الخوخ

تونس تعلن الكشف عن لوحات فسيفسائية تعود للعصر الروماني

اليونان تستعد لإعصار نادر بالبحر المتوسط

تعرف على مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

«بيت الفنون» يستعد لحفل تأبين محمود رضا

سلوى بكر بعد إجرائها جراحة: أنا بخير.. وأغادر المستشفى غدا

«السنهورى» و«الهضيبى» على الميزان فى رواية «إنجيل مها» لحسن هند

عمران القيسي: مهرجان «ضي» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليا