إسرائيل تغلق المدارس مجددا مع ارتفاع إصابات كورونا

أغلقت إسرائيل المدارس اليوم قبل يوم واحد من فرض البلاد إجراءات عزل عام للمرة الثانية، مع تجاوز حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا 4500.وكانت إجراءات العزل العام الأولى قد فُرضت في أواخر مارس وخُففت في مايو حين انخفضت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس إلى نحو 20 حالة فقط في اليوم، واعترف المسؤولون بأنهم رفعوا قيود العزل العام مبكرا جدا في مسعى منهم لتجنب مزيد من الأضرار الاقتصادية.وتتزامن إجراءات العزل العام الجديدة المقرر أن تستمر ثلاثة أسابيع مع بدء رأس السنة اليهودية التي تعرف هناك بكونها فترة للتجمعات العائلية الكبيرة.وقررت السلطات الإسرائيلية في وقت متأخر أمس الأربعاء إغلاق الفصول الدراسية اليوم الخميس، قبل يوم واحد مما كان مقررا، وتحول المعلمون إلى تقديم الدروس عبر شبكة الإنترنت.