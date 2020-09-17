سفير أمريكا بالقاهرة ومديرة وكالة التنمية الدولية يزوران الأقصر

وصل السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، اليوم، إلى محافظة الأقصر رفقة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديدة ليزلي ريد، وقاما بزيارة المناطق الأثرية لمقابر النبلاء، ومقبرتين بمنطقة ذراع أبوالنجا، ومقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك وتمثالي ممنون بمنطقة القرنة بالبر الغربي.وزار السفير الأمريكي، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية معبد الكرنك التاريخي برفقة نائب المحافظ محمد عبد القادر خيري، وعدد من مسئولي الآثار بالأقصر، وذلك في إطار زيارتهم للمحافظة لتفقد مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وأبدى السفير الأمريكي إعجابه وانبهاره الشديد بتلك الآثار الرائعة التي ليس لها مثيل في العالم، مشيرًا إلى أنها زيارته الأولى لهذه المدينة السياحية الشامخة بآثارها وجوها المبدع، مؤكدًا على دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الحفاظ على ثروة مصر الأثرية.وأشاد كوهين بعلاقات التعاون بين الولايات المتحدة ومصر ودور الوكالة الأمريكية في تنمية القطاع السياحي الذي يمثل مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل القومي لمصر ويخلق العديد من فرص العمل للمصريين.وأشار السفير الأمريكي - في تصريحات صحفيه له اليوم - إلى أنه يتوقع أن تتعافي السياحة في الأيام المقبلة بفضل الانجازات التي تتم والإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة مصر الرشيدة.ومن المنتظر أن يستأنف السفير الأمريكي يوم السبت جولته بتفقد مشروعات الوكالة الأمريكية، حيث سيتفقد مشروع التوسع في إنشاء محطة صرف صحي الحبيل، ثم زيارة محطة الكيمان لفرز وتعبئة الخضراوات والفواكه، ومشروع إعادة اكتشاف أصول التراث الثقافي في إسنا، بعد تطوير مناطق سوق القيسارية، ووكالة الجداوي، ومعصرة الزيوت التاريخية، وبعض منازل إسنا التراثية.