وفد الجبهة الثورية السودانية يصل الخرطوم

استقبل الدكتور سليمان الدبيلو رئيس المفوضية القومية للسلام بالسودان، ونصرالدين مفرح ووزير الشئون الدينية والأوقاف، في مطار الخرطوم، اليوم، وفد مقدمة الجبهة الثورية السودانية (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، بقيادة ياسر عرمان القيادي في "الحركة الشعبية - شمال- جناح مالك عقار"، في أعقاب توقيع اتفاق السلام، بالأحرف الأولى، بين الحكومة السودانية والجبهة.وقال الدكتور سليمان الدبيلو - لدى مخاطبته الحشود التي استقبلت الوفد بالمطار - إن وصول وفد مقدمة "الجبهة الثورية" للبلاد يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة السلام والاستقرار في السودان.وأشار إلى أن السودان وعلى مدى ثلاثين عامًا ظل يعاني من الظلم والتهميش، موضحًا أن المناخ بات مواتيًا لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.وأضاف الدبيلو أن الجهود ستتواصل تجاه تعزيز مسيرة السلام والأمن والاستقرار في البلاد.