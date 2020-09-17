أحمد آدم يستأنف تصوير «صابر وراضي» السبت المقبل بأكتوبر

يستكمل الفنان أحمد أدم تصوير أحداث فيلمه الجديد "صابر وراضي"، بعدما توقف تصويره خلال الأيام الماضية بسبب انشغال بطلته رزان مغربي للسفر إلى لبنان عقب التفجيرات الأخيرة.وعلمت "الدستور" من مصدر بداخل العمل، أن الفيلم سوف يستكمل تصوير مرة أخرى يوم السبت المقبل بأحد لوكيشنات منطقة السادس من أكتوبر، على أن ينتهي تصويره بشكل كامل بعدها بأيام قليلة، ليدخل العمل في مرحلة المونتاج.فيلم "صابر وراضى"بطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد.