رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تفرض عقوبات على «آرتش ومعمار» التابعتين لحزب الله

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:50 م
الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
محمد عمر
طباعة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات جديدة على حزب الله مشددة على تعقبها للحزب وأنصاره بسبب استغلالهم الفاسد لموارد لبنان من أجل إثراء قادتهم على حساب الشعب.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستفين منوشين في بيان اليوم إن حزب الله يستغل علاقته بمسؤولين لبنانيين فاسدين للحصول على عقود حكومية للشركات التابعة له، وذلك وفق ما نشره موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وكشفت وزارة الخزانة عن أن حزب الله يستغل شركتي "آرتش" و"معمار" ومقرهما لبنان لإخفاء تحويلات مالية إلى حساباته الخاصة، بالتالي تم فرض عقوبات عليهما من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة.

كما ضمت الخزانة الأمريكية "سلطان خليفة أسعد"، إلى قائمة العقوبات وهو مسؤول في المجلس التنفيذي لحزب الله، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركتين.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن النظام الإيراني يستخدم وزارة الاستخبارات التابعة له كأداة لاستهداف المدنيين الأبرياء والشركات وتنفيذ أجندته المزعزعة للاستقرار حول العالم

وأوضحت الوزارة أن أنشطة حزب الله تتغلغل في جميع جوانب الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك قطاعي البناء والبنية التحتية، ويستفيد حزب الله من "آرتش" و"معمار" لإخفاء تحويلات الأموال إلى حسابات حزب الله الخاصة، مما يزيد من إثراء قيادة حزب الله وأنصاره، ويحرم الشعب اللبناني من الأموال التي يحتاجها.

وأضافت الوزارة "يتآمر حزب الله مع المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم وزير الأشغال العامة والنقل السابق المعين، يوسف فينيانوس، لتوجيه عقود حكومية بملايين الدولارات إلى هذه الشركات، التي يشرف عليها المجلس التنفيذي لحزب الله".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من «الواحات» لتفجير معهد الأورام.. التاريخ الأسود لجرائم الإخوان

تفاصيل مخطط الإرهابى يحيى موسى لتهريب الإخوان من مصر لتركيا

المرحلة الثالثة.. موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2020

قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي حتى مجموع 50%

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي حتى مجموع 50%

إنفوجراف

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

نجم الساعة

نواة الإرهاب.. 13 تنظيمًا مسلحًا ولدت من رحم الجماعة الإرهابية

منوعات

الأطباء يحذرون من تناول الخوخ

تونس تعلن الكشف عن لوحات فسيفسائية تعود للعصر الروماني

اليونان تستعد لإعصار نادر بالبحر المتوسط

تعرف على مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

«بيت الفنون» يستعد لحفل تأبين محمود رضا

سلوى بكر بعد إجرائها جراحة: أنا بخير.. وأغادر المستشفى غدا

«السنهورى» و«الهضيبى» على الميزان فى رواية «إنجيل مها» لحسن هند

عمران القيسي: مهرجان «ضي» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليا