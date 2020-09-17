واشنطن تفرض عقوبات على «آرتش ومعمار» التابعتين لحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات جديدة على حزب الله مشددة على تعقبها للحزب وأنصاره بسبب استغلالهم الفاسد لموارد لبنان من أجل إثراء قادتهم على حساب الشعب.وقال وزير الخزانة الأمريكي ستفين منوشين في بيان اليوم إن حزب الله يستغل علاقته بمسؤولين لبنانيين فاسدين للحصول على عقود حكومية للشركات التابعة له، وذلك وفق ما نشره موقع وزارة الخزانة الأمريكية.وكشفت وزارة الخزانة عن أن حزب الله يستغل شركتي "آرتش" و"معمار" ومقرهما لبنان لإخفاء تحويلات مالية إلى حساباته الخاصة، بالتالي تم فرض عقوبات عليهما من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة.كما ضمت الخزانة الأمريكية "سلطان خليفة أسعد"، إلى قائمة العقوبات وهو مسؤول في المجلس التنفيذي لحزب الله، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركتين.وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن النظام الإيراني يستخدم وزارة الاستخبارات التابعة له كأداة لاستهداف المدنيين الأبرياء والشركات وتنفيذ أجندته المزعزعة للاستقرار حول العالموأوضحت الوزارة أن أنشطة حزب الله تتغلغل في جميع جوانب الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك قطاعي البناء والبنية التحتية، ويستفيد حزب الله من "آرتش" و"معمار" لإخفاء تحويلات الأموال إلى حسابات حزب الله الخاصة، مما يزيد من إثراء قيادة حزب الله وأنصاره، ويحرم الشعب اللبناني من الأموال التي يحتاجها.وأضافت الوزارة "يتآمر حزب الله مع المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم وزير الأشغال العامة والنقل السابق المعين، يوسف فينيانوس، لتوجيه عقود حكومية بملايين الدولارات إلى هذه الشركات، التي يشرف عليها المجلس التنفيذي لحزب الله".