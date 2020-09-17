الكويت تمنع دخول قادمين من 3 دول إلى أراضيها

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، تعميمًا جديدًا إلى الجهات المختصة، بإضافة اليمن وفرنسا والأرجنتين إلى قائمة الدول الممنوع دخول القادمين منها إلى الكويت.كما تضمن التعميم الصادر من (الطيران المدني) الكويتية - والذي حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت على نسخة منه - رفع سنغافورة من قائمة الدول الممنوعة.وكانت الإدارة العامة الطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في أول اغسطس الماضي، وقف الطيران المباشر مع 31 دولة، بسبب وضع فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بها، ثم أضافت في وقت لاحق أفغانستان.