أسقف مغاغة يترأس اجتماعه الأسبوعي«أونلاين» غدا

يترأس الأنبا أغاثون،أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمغاغة والعدوة، مساء غد الجمعة، اجتماعه الأسبوعي دون حضور، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".ويحرص أسقف مغاغة والعدوة على إلقاء عظة روحية أسبوعية خلال اجتماعه، وذلك في إطار دعم أقباط الإيبارشية روحيًا، منذ قرار تعليق الإجتماعات الروحية نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.واحتفلت الكنيسة ببدء العام القبطي 1737، والذي يبدأ بعيد الشهداء المعروف باسم عيد النيروز، حيث أقيمت القداسات بكافة الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.وصلى الآباء المطارنة والأساقفة عشية رأس السنة القبطية الجديدة؛ والقداس صباح الجمعة الماضية حيث أقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنغمة الفرح من بدء السنة القبطية وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت ويستمر لمدة ثلاثة أيام.يأتي هذا بالتزامن مع السماح لأول مرة بإقامة قداسات يوم الجمعة، بعد توقف دام 24 أسبوعًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.