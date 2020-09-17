محافظ أسيوط يلتقي وفد جامعة بدر الدولية لبحث سبل التعاون

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس محمود عمر المشرف العام على جامعة بدر بأسيوط والوفد المرافق له نيابة عن مجلس أمناء جامعة بدر الدولية بالقاهرة، للوقوف على مراحل إنشاء فرع للجامعة بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط وتذليل كافة العقبات للتوسع في استثمارات الجامعة المحافظة وسرعة تشغيل كليات الجامعة.جاء ذلك بحضور اللواء محمد الأمير مدير العلاقات العامة بجامعة بدر بالقاهرة، وعمر المختار عبدالله مسئول العلاقات الحكومية والخارجية بجامعة بدر.وتم خلال اللقاء استعراض استثمارات جامعة بدر الدولية بالقاهرة والتي تعتبر صرح علمي دولي يضم 15 كلية منها كلية الطب البشري والصيدلة والعلاج الطبيعي والأسنان والطب البيطري والتمريض والهندسة واللغات والترجمة والعلوم المالية والإدارية والعلوم السياسية والحقوق والفنون السينمائية والعلوم الصحية وكلية باي تكنولوجي وكلية الفنون التطبيقية.وأشار المهندس محمود عمر إلى إنه سيتم إقامة فرع جامعة بدر الدولية بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط على مساحة 81 فدان بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر وتتكون من 17 كلية على أن يتم بدء العام الدراسي القادم بـ 5 كليات وهي الطب البشري والعلوم الصحية والتطبيقية (باي تكنولوجي) والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي وذلك لتكون استكمالًا لفروع الجامعة بالمحافظة وهي بمثابة منارة تعليمية بصعيد مصر ناقلًا تحيات الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور محمد سليمان أمين عام الجامعة.. وفي نهاية اللقاء تم تسليم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط درع الجامعة.