الأردن تسجل 279 إصابة جديدة بكورونا وإغلاق منطقتين في الأغوار

أعلن سعد جابر، وزير الصحة الأردني، اليوم الخميس، عن تسجيل 270 إصابة محلية و9 إصابات أخرى وافدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال وزير الصحة الأردني، خلال إيجاز صحفي في دار رئاسة الوزراء، إن "الحالات المحلية توزعت ما بين 145 حالة في العاصمة عمان، و4 في الكرك، و94 في البلقاء، و5 في إربد، و18 في الزرقاء، وحالتان في معان، وحالة في كل من الطفيلة وجرش"، مضيفا "تم تسجيل 66 حالة شفاء، وأجرت الوزارة 14 ألف و849 فحصا مخبريا خلال الفترة ذاتها".من جهته، قال مدير عمليات خلية أزمة فيروس كورونا المستجد، العميد مازن الفراية، إنه "نظرا لسوء الحالة الوبائية في منطقة غور الصافي وغور المزرعة، فقد تقرر فرض حظر التجوال الشامل في المنطقتين لأسبوعين، اعتبارا من يوم الأحد"، وتابع أنه "تم تفويض اللجنة الأمنية بفتح المنتجات اللازمة في المنطقة، لاستدامة الحياة للمواطنين"، موضحا أن "عمل شركة البوتاس مستمر في المنطقة".وبلغ العدد الكلي لإصابات فيروسي كورونا المستجد في الأردن 4131 حالة.