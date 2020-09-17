رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة سناء سيف فى إذاعة ونشر أخبار كاذبة لـ11 أكتوبر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:56 م
سناء سيف
سناء سيف
عادل عبد العال
طباعة
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 10 المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول لجلسة 11 أكتوبر للطلبات.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.


وكانت النيابة العامة قد قررت حبس سناء سيف، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. وجرى التحقيق معها وإحالتها للمحاكمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي حتى مجموع 50%

طبيب مصرى أجرى ولادة لـ يمنية بالطائرة: طلبت من الكابتن هبوط اضطراري

لا زيادة في البنزين.. تفاصيل إعلان «البترول» أسعار الوقود الجديدة

«الصحة العالمية» تحذّر من معدلات مقلقة لانتقال عدوى كورونا

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

من «الواحات» لتفجير معهد الأورام.. التاريخ الأسود لجرائم الإخوان

إنفوجراف

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

اليونان تستعد لإعصار نادر بالبحر المتوسط

شركة ألمانية تعلن زيادة إنتاج لقاح كورونا إلى 750 مليون علبة سنويًا

السودان يقرر عودة النشاط الرياضى دون جمهور

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

«السنهورى» و«الهضيبى» على الميزان فى رواية «إنجيل مها» لحسن هند

عمران القيسي: مهرجان «ضي» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليا

انطلاق الجزء الرابع من برنامج «عودة الروح» على ساحة الهناجر غدًا

الروائى سمير الفيل يكشف محاولة «الإرهابية» تجنيده فى الصغر