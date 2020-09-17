تأجيل محاكمة سناء سيف فى إذاعة ونشر أخبار كاذبة لـ11 أكتوبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 10 المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول لجلسة 11 أكتوبر للطلبات.صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.وكانت النيابة العامة قد قررت حبس سناء سيف، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. وجرى التحقيق معها وإحالتها للمحاكمة.