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رئيس التحرير التنفيذي
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وصفة عمل «تشييز كيك» بالشيكولاته دون فرن

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:49 م
تشييز كيك
تشييز كيك
سلمى بدر
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تقدم الدستور اليوم وصفة «تشييز كيك» بالشيكولاتة دون فرن من المطبخ الإيطالي.

- للقاعدة:
- بسكويت دايجستف: 250 جرام مطحون.
- الزبدة: 100 جرام.

- للطبقة الثانية:
- جبن كريمي: 1 كوب.
- كريمة: 1 كوب سائلة.
- شوكولاتة نيوتيلا: 1 كوب.
- بودرة الكاكاو: 2 ملعقة صغيرة.

- للتزيين:
- كريمة: حسب الرغبة كريمة حلويات جاهزة.
- الشوكولاتة: كرات شوكولاتة.

طريقة التحضير:
- لتحضير القاعدة:
- اخلطي البسكويت مع الزبدة في وعاء جيدًا.
- بطني قالب التشيز كيك بورق الزبدة، وضعي خليط البسكويت والزبدة بالقالب، ورصيه جيدًا، ثم أدخليه للثلاجة لمدة 30 دقيقة.

- لتحضير الطبقة الثانية:
استخدمي الخفاقة الكهربائية، وضعي الجبن الكريمي، والكريمة، وشوكولاتة النوتيلا، وبودرة الكاكاو، واخلطي جيدًا حتى يتجانس الخليط.

- وزعي خليط الشوكولاتة فوق قاعدة البسكويت، وأدخلي القالب مرة أخرى للثلاجة لمدة 2 ساعة على الأقل.

- زيني التشيز كيك بكريمة الحلويات الجاهزة، وكرات الشوكولاتة، وقدميها باردة.

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