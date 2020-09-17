وصفة عمل «تشييز كيك» بالشيكولاته دون فرن

- للقاعدة:

- للطبقة الثانية:

- للتزيين:

طريقة التحضير:

- لتحضير الطبقة الثانية:

تقدم الدستور اليوم وصفة «تشييز كيك» بالشيكولاتة دون فرن من المطبخ الإيطالي.- بسكويت دايجستف: 250 جرام مطحون.- الزبدة: 100 جرام.- جبن كريمي: 1 كوب.- كريمة: 1 كوب سائلة.- شوكولاتة نيوتيلا: 1 كوب.- بودرة الكاكاو: 2 ملعقة صغيرة.- كريمة: حسب الرغبة كريمة حلويات جاهزة.- الشوكولاتة: كرات شوكولاتة.- لتحضير القاعدة:- اخلطي البسكويت مع الزبدة في وعاء جيدًا.- بطني قالب التشيز كيك بورق الزبدة، وضعي خليط البسكويت والزبدة بالقالب، ورصيه جيدًا، ثم أدخليه للثلاجة لمدة 30 دقيقة.استخدمي الخفاقة الكهربائية، وضعي الجبن الكريمي، والكريمة، وشوكولاتة النوتيلا، وبودرة الكاكاو، واخلطي جيدًا حتى يتجانس الخليط.- وزعي خليط الشوكولاتة فوق قاعدة البسكويت، وأدخلي القالب مرة أخرى للثلاجة لمدة 2 ساعة على الأقل.- زيني التشيز كيك بكريمة الحلويات الجاهزة، وكرات الشوكولاتة، وقدميها باردة.