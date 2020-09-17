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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

«المركز المصري للدراسات»: «الإخوان» بدأت مراحل سقوطها بسبب القيادات القديمة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:22 م
الإخوان
الإخوان
محمد النادي
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كشف تقرير أصدره المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن جماعة «الإخوان» بدأت مراحل سقوطها بسبب القيادات القديمة، حيث أوضح أن شباب الجماعة أعلنوا نفورهم الواضح أمام العالم، مطالبين بتجديد الدماء، لأن النهج القديم لم يعد يجدي مع محاولات إعدام مصر لـ«الإرهابية».

ووضع المأزق الراهن «الإخوان» على مشارف الموت، حيث أكد التقرير أن الجماعة تكتب شهادة وفاتها بسبب وجود حالة تخبط بين الأجيال القديمة وشباب التنظيم بعد اختيار أمين التنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير قائما بأعمال مرشد للإخوان، عقب القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة.

وتعترض قواعد الجماعة على اختيار هذه الشخصية لقيادة التنظيم، خاصة في ظل اتهامات وجهت من شباب الجماعة لإبراهيم منير بالتسبب في تدمير التنظيم.

وكشف التقرير أن الجماعة تحاول الآن ترميم وضعها الحالي وتجاوز هذا المأزق سريعًا للحفاظ على صورتها واستكمال أجندتها التخريبية في القطر العربي، وفي الوقت ذاته ستفقد أهم عوامل بقائها –الدول الداعمة للإرهاب-، لهذا ستعمل على استعادة توازنها حفاظًا على هذه الأموال.

وأوضح التقرير أن هناك عدة قيود ستكبل هذه المحاولات من أهمها، غياب الثقة الذي تخلل بين قيادات الجماعة وقواعدها، وهو الأمر الذي سيُثير الخلافات بشكل كبير على حد الوضع الراهن بين الحرس القديم والشباب والقيادات الوسطى، خاصة أن الشباب في التنظيم يروون أن الإخوان الأوائل تخلوا عنهم وهم السبب في تدهور وضع الإخوان.

وأكد التقرير وجود حالة تخوين داخل صفوف الإخوان؛ لافتا إلى أنها ستكون العامل الأهم في كتابة شهادة وفاة الجماعة بعد العديد من الانهيارات المتتالية، إذ أنه في أعقاب القبض على محمود عزت ظهرت مجموعة أخذت تيارا فرعيا واتهموا بعض القيادات بالتعاون والمخابرة مع أجهزة الأمن، ورغم كون هذه الرواية غير صحيحة لكنها أصابت باقي أعضاء «الإرهابية» بالذُعر.

ولفت التقرير إلى أن مبدأ السمع والطاعة انهار تمام داخل التنظيم الإرهابي، لأن حالة التمرد التي أعقبت قرار اختيار إبراهيم منير مثلت دليلًا واضحًا على أن الجماعة تمر بحالة غير مسبوقة من التخبط وفقدان السيطرة على القواعد والمؤيدين.

وأوضح المرصد المصري أن مركزية القرار باعتبارها أحد أبرز المزايا التي كانت تتمتع بها الجماعة لم تعد تملكها، إذ جاءت ردة الفعل وحالة الاستياء والغضب واتهام الشباب "لمنير" وعدم قبولهم بقيادته لتهدر هيبة المرشد ومكانته في قلوب وعقول القواعد، كما يتوقع أن تصبح كافة قراراته غير ملزمة ومن ثم يفتقد للتأثير وعليه قد يؤدي الأمر إلى نوع من اللامركزية داخل القيادة بحيث تصبح الجماعة جماعات وقد تنقلب الأمور رأسًا على عقب، لافتا إلى أن نهاية المشهد ستكتبها جهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية من خلال التطويق والتحجيم على تحركات الجماعة، وسيؤدي هذا إلى حقيقة واحدة وهي أن جماعة الإخوان الإرهابية في مرحلة الانهيار العميق والتأثيرات المتتالية.

وأشار التقرير إلى أن مكتب الإرشاد سارع بإصدار بيان لمحاولة السيطرة على غضب شباب الجماعة خاصة المتواجدين داخل تركيا، وطالب فيه بتوحيد الصفوف في هذه المرحلة الدقيقة، بعد أن ثاروا على من يعرفون نفسهم بأنهم «الحرس القديم».
«المركز المصري للدراسات»: «الإخوان» بدأت مراحل سقوطها بسبب القيادات القديمة
«المركز المصري للدراسات»: «الإخوان» بدأت مراحل سقوطها بسبب القيادات القديمة

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