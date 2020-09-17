«فاكسيرا» تعلن عن توفير مصل الإنفلونزا الموسمية فى كل أفرعها

أعلنت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات الحيوية فاكسيرا، عن توفير مصل الإنفلونزا الموسمية فى كل الفروع التابعة لها بالجمهورية بسعر 170 جنيهًا.وقال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن الأنفلونزا الموسمية هي أحد أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية والمعدية بشكل كبير، فهي واسعة الانتشار وتقدر نسب الاصابة بها سنويًا بأكثر من 10% من سكان العالم.وأوضح مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، أن الأنفلونزا تتسبب سنويا في ما يزيد عن 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة وحالات وفيات تتراوح بين 250 ألفًا إلى 500 ألف حالة وفاة حول العالم وترجع خطورة الإصابة وحالات الوفيات التي تحدث للمضاعفات التي قد تترتب علي الإصابة بفيروس الأنفلونزا، لافتًا إلى أن فيروس الأنفلونزا دائم التغيير والتحور لتفادي مهددات حياته والتكيف مع الظروف البيئية المحيطة به، وتزداد قدرة الإصابة به علي إحداث المضاعفات ووقوع الوفيات بين كبار السن وبعض الفئات المرضية من صغار السن والأطفال.وأشار "محمدي" إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين الأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، وكل إصابة منهما مرض منفصل عن الآخر وله مسببه الذي يختلف عن مسببات غيره، وإن كانت الأعراض متشابهة لحد يصعب معه علي الشخص العادي التفريق بين نزلة البرد والأنفلونزا، ولذا ننصح بالجوء للطبيب المختص في حالة اشتداد الأعراض وعدم اللجوء للأدوية بشكل مباشر دون تحديد السبب ونوع الاصابة، لما قد يسببه سوء استخدام الأدوية وخاصة المضادات الحيوية من مخاطر، لا يقتصر أثرها علي الشخص نفسه، بل يمتد إلى خطر يهدد المجتمع بأسره.