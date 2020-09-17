رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«فاكسيرا» تعلن عن توفير مصل الإنفلونزا الموسمية فى كل أفرعها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:46 م
مصل الإنفلونزا
مصل الإنفلونزا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أعلنت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات الحيوية فاكسيرا، عن توفير مصل الإنفلونزا الموسمية فى كل الفروع التابعة لها بالجمهورية بسعر 170 جنيهًا.

وقال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن الأنفلونزا الموسمية هي أحد أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية والمعدية بشكل كبير، فهي واسعة الانتشار وتقدر نسب الاصابة بها سنويًا بأكثر من 10% من سكان العالم.

وأوضح مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، أن الأنفلونزا تتسبب سنويا في ما يزيد عن 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة وحالات وفيات تتراوح بين 250 ألفًا إلى 500 ألف حالة وفاة حول العالم وترجع خطورة الإصابة وحالات الوفيات التي تحدث للمضاعفات التي قد تترتب علي الإصابة بفيروس الأنفلونزا، لافتًا إلى أن فيروس الأنفلونزا دائم التغيير والتحور لتفادي مهددات حياته والتكيف مع الظروف البيئية المحيطة به، وتزداد قدرة الإصابة به علي إحداث المضاعفات ووقوع الوفيات بين كبار السن وبعض الفئات المرضية من صغار السن والأطفال.

وأشار "محمدي" إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين الأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، وكل إصابة منهما مرض منفصل عن الآخر وله مسببه الذي يختلف عن مسببات غيره، وإن كانت الأعراض متشابهة لحد يصعب معه علي الشخص العادي التفريق بين نزلة البرد والأنفلونزا، ولذا ننصح بالجوء للطبيب المختص في حالة اشتداد الأعراض وعدم اللجوء للأدوية بشكل مباشر دون تحديد السبب ونوع الاصابة، لما قد يسببه سوء استخدام الأدوية وخاصة المضادات الحيوية من مخاطر، لا يقتصر أثرها علي الشخص نفسه، بل يمتد إلى خطر يهدد المجتمع بأسره.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا زيادة في البنزين.. تفاصيل إعلان «البترول» أسعار الوقود الجديدة

«الإسكان» تطرح 125 ألف وحدة «اجتماعى ومتوسط» ضمن مبادرة الرئيس

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

المرحلة الثالثة.. موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2020

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

من «الواحات» لتفجير معهد الأورام.. التاريخ الأسود لجرائم الإخوان

إنفوجراف

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

اليونان تستعد لإعصار نادر بالبحر المتوسط

شركة ألمانية تعلن زيادة إنتاج لقاح كورونا إلى 750 مليون علبة سنويًا

السودان يقرر عودة النشاط الرياضى دون جمهور

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

«السنهورى» و«الهضيبى» على الميزان فى رواية «إنجيل مها» لحسن هند

عمران القيسي: مهرجان «ضي» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليا

انطلاق الجزء الرابع من برنامج «عودة الروح» على ساحة الهناجر غدًا

الروائى سمير الفيل يكشف محاولة «الإرهابية» تجنيده فى الصغر