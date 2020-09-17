توقف حركة المرور بطنطا لكسر ماسورة مياه

شهدت منطقة المحطة بطنطا، اليوم الخميس، انفجار ماسورة صرف صحي بطريق "المحطة"، ما أدى إلى حدوث اختناق وتكدس مروري وتعطل لحركة سير السيارات بالمنطقة.قال محمد علي، أحد الركاب، إنه تأخر على موعد القطار بسبب انفجار ماسورة الصرف التي أدت إلى حدوث تكدس مروري.وأضاف سمير صابر، سائق، أن الطريق غارق بالمياه منذ الصباح، ويقوم عدد من سيارات الصرف بشفط المياه، إلا أن المياه ما زالت موجودة بكميات كبيرة.ويناشد المواطنون، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة إرسال سيارات أكثر لشفط المياه وتسيير حركة المرور.