لبنان: محكمة جنايات بيروت تعقد جلساتها «عن بُعد» بسبب كورونا

عقدت محكمة جنايات العاصمة اللبنانية بيروت، جلسات استثنائية عن بُعد باستخدام البث الحي المباشر من خلال بوابة إلكترونية أُنشئت خصيصا لهذا الغرض لمحاكمة المتهمين في عدد من القضايا، وذلك في ضوء الأوضاع التي فرضها انتشار وباء "كورونا" والخشية من تفشي الوباء في المحاكم وبين المتهمين في القضايا.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن محكمة جنايات بيروت برئاسة القاضي طارق بيطار وكافة أعضائها وبحضور ممثلة عن النيابة العامة، وبالتعاون مع محاميين اثنين من نقابة المحامين ببيروت، قامت بمباشرة جلسات القضايا عن بُعد ابتداء من اليوم.وأشارت إلى أنه جرى عقد 9 جلسات عن بُعد لمتهمين في قضايا جنائية، مودعين في أحد السجون وفي عدد من المراكز التابعة لجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) وأن القضايا تمحورت حول الترويج والاتجار بالمخدرات بالإضافة إلى قضية إرهاب.