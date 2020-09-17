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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليونان تستعد لإعصار نادر بالبحر المتوسط

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:55 م
اعصار نادر بالبحر
اعصار نادر بالبحر
وكالات
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استعدت اليونان، اليوم الخميس، لاستقبال نوع نادر من العواصف المدارية في البحر المتوسط يطلق
عليها (ميديكين)، من المتوقع أن يضرب الجزر الأيونية الغربية قبل وصوله إلى شبه جزيرة بيلوبونيز وحتى أثينا.

وحذرت السلطات اليونانية من أن العاصفة "إيانوس" ستأتي برياح قوية وأمطار غزيرة قد تتسبب في فيضانات وانقطاع الكهرباء في مناطق معينة خلال اليومين القادمين.

ونصح نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس، اليوم الخميس، سكان المناطق التي ضربتها الفيضانات في الماضي أو القريبة من الأنهار ومجاري المياه بالبحث عن أماكن بديلة، ونصح الباقين بالحد من التنقلات غير الضرورية.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس: إنه لا يمكن التنبؤ على وجه الدقة بشدة الإعصار ومساره.

وظهرت مثل تلك الأعاصير أول مرة في اليونان في عام ،1995 لكن هاردالياس قال إن وتيرة مثل تلك الأحوال الجوية القاسية ازدادت في السنوات الأخيرة.

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