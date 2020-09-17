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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«السنهورى» و«الهضيبى» على الميزان فى رواية «إنجيل مها» لحسن هند

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:29 م
رواية أنجيل مها
رواية أنجيل مها
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صدرت حديثا، رواية "أنجيل مها" للكاتب الروائي حسن هند، عن دار ابن رشد، وتدور أحداثها بين عهدين، ما قبل ثورة 1952 وصولًا إلى أحداث يناير 2011 من خلال رواية الجد "السنهوري باشا" ورحلته إلى فرنسا للدراسة وزواجه من "كاترين" التى رأى على وجهها الشمس والقمر وحواراتهما الفكرية ليعود ويشهد التجلي الحر لعصر النهضة المصرية، وبعد عودته رافق طلعت حرب مؤسس بنك مصر الذى كان مدافعًا عنه فى الأزمات التى لحقت به.

تدور أحداث الرواية بين عملاقين، أولهما "السنهوري" مشرع الدولة الأول، والهضيبى الذى يترأس جماعة تشكل تيارا "راديكاليا"، ويكشف المؤلف عن الأساس الفكرى لكلا الشخصيتين والتيارين اللذين يتصارعان وصورة المرأة التى يحبها كل منهما، فيحب الهضيبى صورة زينب الفتاة التى تدعو إلى أفكاره، ويحب "السنهورى" الفنانة التشكيلية الأميرة سلوى التى تدافع عن الفقراء.

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الثقافة

«السنهورى» و«الهضيبى» على الميزان فى رواية «إنجيل مها» لحسن هند

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