«الصحة العالمية» قلقة من مستوى انتقال عدوى كورونا فى أوروبا

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى «كوفيد-19» في أوروبا، معربة عن مخاوفها أيضًا من تقصير فترة الحجر التي اعتمدتها بعض الدول مثل فرنسا.وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوجه إن أعداد الإصابات التي سجّلت في سبتمبر يجب "أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعًا".وأضاف في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس إجراء فحوص على نطاق أوسع، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".وسجلت في إقليم أوروبا في منظمة الصحة العالمية الذي يشمل 53 بلدًا من بينها روسيا حوالى خمسة ملايين إصابة رسمية وأكثر من 227 ألف وفاة مرتبطة بالفيروس، حسب أرقام المنظمة.وأكدت المنظمة أنها لن تغيّر إرشاداتها في ما يتعلق بفترة الحجر الصحي البالغة 14 يومًا لأي شخص تعرّض لفيروس كورونا المستجد.