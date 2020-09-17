تشريح جثتي خفير وابن شقيقه قتلا داخل أرض فضاء بالمقطم

بدأت نيابة المقطم الجزئية، التحقيق في واقعة، العثور على جثة خفير وابن شقيقه مقتولان داخل أرض فضاء يتوليان حراستها.وأمرت النيابة بتشريح جثتي المجني عليهما لبيان سبب الوفاة ووقت حدوثها، وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، لتفريغها.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة المقدم مفادة تلقية بلاغًا من شرطة النجدة بوجود إطلاق نار بأرض بدائرة القسم ووجود متوفين، وبالانتقال والفحص عثر على جثتي عامل وابن شقيقه مقتولان بالرصاص.وبإجراء التحريات دلت أن مجهولين أطلقوا النيران عليهما من أسلحة ولاذوا بالفرار، وجار الوقوف على ملابسات الحادث وفحص علاقات المجني عليهما للكشف عن دوافع الجريمة.ويقوم فريق من رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.