وفد من الدارسين بالخارج يزور روضة السيدة

نظمت وزارتي الهجرة والتضامن الاجتماعي، زيارة لوفد من شباب الدارسين المصريين بالخارج والمتواجدين بمصر حاليا ضمن مبادرة «شباب الدارسين بالخارج»، إلى روضة السيدة زينب «تل العقارب سابقا».واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن تطوير منطقة روضة السيدة «تل العقارب» بالسيدة زينب وكيفية تأهيل سكان المنطقة وبناء الإنسانوأكد الدكتور عمر عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة في الفترة الحالية تقوم بدعم الأطفال وغرس السلوك والقيم الأخلاقية والإنسانية، مؤكدا أن وزارة التضامن تعمل على توعية بالقضايا المجتمعية.وأضاف عثمان أنه يتم تنمية المواهب لدى الأطفال بمنطقة روضة السيدة سواء كانت موهبة رياضية أو فنية، وعقد مسابقات بين الأهالي مثل مسابقة أفضل عقار وشارع.جاء ذلك بحضور وزيرتي الهجرة والتضامن الاجتماعي السفيرة نبيلة مكرم ونيفين القباج.