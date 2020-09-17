عمران القيسي: مهرجان «ضي» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليا

قال الناقد التشكيلي اللبناني الدكتور عمران القيسي، إن مهرجان الشباب العربي الثالث للفن التشكيلي الذي يفتتحه أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، السبت 19 سبتمبر الجاري، أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليا، مثنيا على دور مؤسسي المهرجان فى إثراء الحركة التشكيلية العربية.وأضاف الناقد اللبناني فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الفنان المتجاوز يمنح المعرض حالة استثنائية من التأمل والاندهاش، ذلك لأن حالة التأمل في الأعمال الفنية لا تنهض أو تتبلور إلا عندما يكون الحدث أبعد من المتوقع، أما الاندهاش فهو ينبعث من هذا الواقع المتصادم بين ما يحصل على المستوى اليومي وما يتكون على المستوى الذوقي.وتابع "القيسي"، أن الأعمال المعروضة سواء منها المصرية أو العربية استحضرت بعناية فائقة، حتى لكأن الفنانين صار همهم تقديم أحدث ما انتجتهم محترفاتهم مع الإصرار على إبراز حالة التجاوز لكل ما هو مترد من الواقع المعاش في أزمنة فيروس كورونا المستجد وفي الأزمات والصدمات.ويشارك فى مهرجان الشباب العربى الثالث للفن التشكيلى بالقاهرة، 200 متسابق من "مصر، وسوريا، ولبنان، والسودان، وعمان، والبحرين، والسعودية، والعراق، واليمن، وليبيا، والإمارات، والكويت، وتونس، والمغرب".وتفتتح فعاليات المهرجان فى الحادية عشرة من صباح بعد غد السبت، فيما تعقد لجنة التحكيم اجتماعها غدا لاتخاذ قراراتها بشأن تقييم الأعمال المشاركة.