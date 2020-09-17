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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل تولي خلية محمد كمال تهريب عناصر إرهابية لتركيا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:04 م
الإرهابي محمد كمال
الإرهابي محمد كمال
حسام التمساح-عادل عبدالعال
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تواصل "الدستور" نشر الأوراق الكاملة لشبكة تزوير جماعة الإخوان ودور خلية الإرهابي محمد كمال في تقديم الدعم للعناصر الإرهابية في الهروب لتركيا، وتضم القضية 47 متهما بينهم شقيق رجل الأعمال حسن مالك والإرهابي يحيى موسى المتهمين بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولة تهريبهم بمستندات مزورة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم أحمد عبد النبي محمود سيد أحمد، وعضوة التنظيم ریا عبد الله حسن، سبق ارتباطهما القيادي محمد محمد كمال وتوليهما مسؤولية لجنة المضارين وتقديمهما الدعم المادي للعناصر الإرهابية بالبلاد للإنفاق على الأنشطة التي يقوم بها عناصر التنظيم لمساعدتهم على الهروب خارج البلاد وذلك نظير مبلغ مالي لأن الأول مطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا.

وتبين من تحريات جهاز الأمن الوطني أنه عقب صدور تعليمات من قيادات التنظيم الإخواني بالخارج لخلايا الإخوان بالداخل محاولة تهريب بعض من العناصر القيادية بالتنظيم والمجموعات المسلحة المرصودة أمنيا والمطلوب ضبطهم على ذمة قضايا لمشاركتهم في ارتكاب العمليات الإرهابية من خلال توفير وثائق مزورة للعناصر والقيادات المراد تهريبها للخارج.

تبين تكليف الإخواني الهارب محمد رفیق إبراهيم محمد مناع الاسم الحركي محمد منتصر بتكوين عدة شيكات لتزوير المحررات الرسمية واضطلع الأخير بالاتفاق مع بعض كوادر التنظيم بالداخل على تفعيل تلك المخطط والتنسيق معهم لتحديد تعصر المطلوب تسقيزهم خارج البلاد بأوراق مزورة.

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